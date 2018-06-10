На площі Ринок гала-концерт X Міжнародного фестивалю єврейської музики

Сьогодні на площі Ринок стартував гала-концерт «Мазл Тов!» X-ого Міжнародного фестивалю єврейської музики «LvivKlezFest — 2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Гала-концерт «Мазл Тов!» розпочався з воркшопу з єврейського танцю (біля Діани) «Танцюють всі». Також відбулась костюмована хода. Опісля розпочалась офіційна частина з вітальними виступами від гостей заходу.

«Львів — це дивовижне місто. Щоразу повертаючись сюди, сприймаєш його по-новому. Львів завжди приваблював туристів своєю багатою культурою, дивовижною архітектурою і унікальною атмосферою. Львів — полікультурне місто. Тут завжди співіснувало багато різних громад. Львів завжди був для євреїв рідним. Завдяки своїй полікультурності Львів є містом толерантним. Навіть зараз у багатьох музеях Львова є чимало картин єврейських художників, предметів іудаїки, свідків Тори. Це можливість для шанувальників єврейської культури не тільки побувати на колоритному святі, а й доторкнутись до частинки єврейської душі… Хочу подякувати гостям фестивалю за майстерність і талановитість, за солідарність з Україною. Ізраїль і Україна — це дружба назавжди», — зазначив Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков.

Нагадаємо, що до 22.00 год на пл. Ринок триватиме концертна програма:

14.15 — 14.45 — виступ хорів «Zemel» (Лондон), «Coro Ha-Kol» (Рим), «Vienna Jewish Choir» (Відень) у супроводі «Віденського Клезмер Оркестру» (Відень)

14.45 — 15.00 — майстер-клас з єврейських танців (Тетяна Плотнікова, Луцьк)

15.00 — 15.30 — ВІА «Varnitshkes» (Львів, Україна)

15.40 — 16.10 — «PREßBURGERKLEZMER BAND”(Словаччина)

16.20 — 17.00 — Міжнародний проект «Разом» (Одеса, Україна; Резекне, Латвія; Харків, Україна) та Аліна Івах (Львів, Україна)

17.10 — 17.40 — «Гефілте драйв» (Ізраїль-Естонія)

17.50 — 18.25 — «Vira Lozinsky and Friends» (Ізраїль)

18.30 — 19.00 — «Консонанс-ретро» (Кодема, Україна)

19.10 — 19.50 — оркестр під керуванням Л. Фельдмана (Чернівці, Україна)

20.00 — 21.00 — «Klezmаfour» (Польща)

21.10 — 21.30 — Гранд-фінал за участю музикантів з Ізраїлю, Австрії, Великої Британії, Естонії, Німеччини, Польщі, Словаччини, України.