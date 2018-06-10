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На Львівщину сунуть грози

Омелян Шевчук

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За даними Українського Гідрометцентру на Львівщину насуваються грози. Про це передає кореспондент Львівського порталу із посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.

 

Судячи із аналізу погодних мап грозовий фронт прийде в Україну із Єврори 11 червня, і збережеться на західній Україні впродовж декількох днів.

Денна температура повітря зберігатиметься на рівні 22 – 26 градусів тепла, а вночі не опускатиметься нижче 17-ти градусів.

Варто зазначити, що у перервах між грозами виходитиме сонце, проте така нестабільна погода протримається впродовж всього тижня.

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