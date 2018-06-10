На Львівщину сунуть грози

За даними Українського Гідрометцентру на Львівщину насуваються грози. Про це передає кореспондент Львівського порталу із посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.

Судячи із аналізу погодних мап грозовий фронт прийде в Україну із Єврори 11 червня, і збережеться на західній Україні впродовж декількох днів.

Денна температура повітря зберігатиметься на рівні 22 – 26 градусів тепла, а вночі не опускатиметься нижче 17-ти градусів.

Варто зазначити, що у перервах між грозами виходитиме сонце, проте така нестабільна погода протримається впродовж всього тижня.