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На кордоні з Польщею у іноземця вилучили мікроавтобус набитий сигаретами

Омелян Шевчук

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На кордоні з Польщею правоохоронці вилучили автівку, днище якої було вщерть набите контрабандними цигарками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними прикордонників, понад три тисячі пачок цигарок «Marlboro» з акцизними марками України намагався вчора приховано перевезти через пункт пропуску «Краківець» у спеціально переобладнаному власному автомобілі 24-річний громадянин Румунії.

Чоловік на мікроавтобусі марки «Хюндай» прямував до Польщі по смузі руху «червоний коридор». Враховуючи оцінку ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку його автомобіля, в ході якої з’ясувалось, що транспортний засіб піддавався значному переобладнанню.

За результатом кількагодинного демонтажу елементів тайника прикордонники вилучили з днища автівки 3 239 пачок контрабандних цигарок. Крім того, чоловік позбувся і мікроавтобусу, як переобладнаного засобу переміщення контрабандних товарів.

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