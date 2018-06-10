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На Донбасі постраждало двоє українських військових

Омелян Шевчук

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Упродовж минулої доби, 9 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї. Двоє наших військовослужбовців зазнали поранень та були госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

За даними спецслужб, відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому – в районах Піски і Опитне, а також Новоселівка друга, що на Маріупольському напрямку. Загалом противник 30 разів порушував режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації ворога.

За даними розвідки 2 окупантів знищено та 5 поранено.

Сьогодні, упродовж ночі 10 червня, ворог 5 разів порушував режим тиші, важке озброєння не застосовувалося.

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