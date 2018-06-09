У Львові виявили партію сигарет невідомого походження на 800 тисяч

У Львові податкова міліція виявила партію сигарет невідомого походження вартістю 800 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

У межах операції «Акциз-2018» Львівські податкові міліціонери провели у Львові ряд обшуків в межах кримінального провадження за ст. 204 КК України («Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»).

В ході проведення комплексу слідчих дій, у приватному помешканні м.Львова виявлено велику партію тютюнових виробів невідомого походження із сировини сумнівної якості. Відсутні також необхідні дозвільні документи, передбачені законодавством з питань обігу підакцизних товарів.

За результатами обшуків вилучено понад 19,8 тисяч пачок сигарет різних торгових марок орієнтовною вартістю 800 тисяч грн. Тривають невідкладні слідчі дії.