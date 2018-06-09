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У Львові рятувальники вивільняли дитину із будиночку-замку

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Учора у Львові на вулиці Паньківського, 6 в будиночку-замку застряг 10-річний хлопчик. Звільняти дитину довелося рятувальникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Львівській області.

 

За даними рятувальників, школяр, під час прогулянки із друзями, переліз через ґрати аби потрапити в будівлю у вигляді замку. Але самостійно повернутися тим же шляхом вже не зміг. Довелося виликати працівників ДСНС.

Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події, та за допомогою бензоріза зрізали ґрати аби вивільнити дитину.

Юрко медичної допомоги не потребував.

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