У Бориславі відключили воду, бо вона не придатна для пиття

У Бориславі у в’язку із погіршенням стану води на водозаборі «Рибник» відключили централізоване водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За даними відомства, 9 червня у м. Бориславі, у зв’язку із погіршенням стану води на водозаборі «Рибник», припинено централізовану подачу води із 06:10 год.

На протязі дня централізоване водопостачання обіцяють відновити в повному обсязі.

До цього часу 34 тисячі мешканців міста будуть забезпечуватись водою із локальних джерел водопостачання.

Нагадаємо, що проблеми з постачанням води у «Бориславводоканалі» з’являються уже не вперше. Львівська прокуратура ще у червні 2015 року розпочала перевірки на предмет розкрадання коштів.