Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. Про це повідомляє прес-служба ВР у Twitter.

Підписання відбулось під час брифінгу в рамках Міжпарламентської асамблеї «Україна-Грузія-Молдова», пише УП.

«Відбулося прийняття закон у про Вищий антикорупційний суд. Кілька тижнів тому мало хто вірив, що це може відбутися. Але сьогодні ми маємо факт прийняття. Сьогодні я хочу скористатись можливістю, щоб урочисто при вас підписати цей закон», – сказав Парубій і підписав закон.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.