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Неподалік Львова двоє маленький дітей постраждало у ДТП. Винуватця розшукували

Омелян Шевчук

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Вчора ввечері на автодорозі Львів – Івано-Франківськ водій автомобіля «Форд» влаштував зіткнення із автомобілем «Кіа Ріо» і утік із місця ДТП. У аварії постраждало двоє маленьких дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Аварія сталася 8 червня, біля Старого Села, Пустомитівського району Львівщини, близько 22:00, коли невідомий водій «Форду» в’їхав у автомобіль «Кіа», яким керував 28-річний мешканець Львова.

Внаслідок ДТП постраждали пасажири автомобіля «Кіа» і з травмами різного ступеня важкості  були госпіталізовані у МДКЛ м. Львова, а саме:

– 2013 року народження – діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, забій м`яких тканин лівої скроневої ділянки;

– 2016 року народження – діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, злам лобної кістки, злам кісток носа, забій м`яких тканин обличчя.

Обставини події встановлюються.

Станом на зараз правоохоронці Львівщини розшукали водія «Форду», який втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділв комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Форд» на іноземній реєстрації, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю «КІА Ріо».

Водій «Форду» залишив місце пригоди. Покинутий транспортний засіб, яким він керував, поліцейські виявили неподалік. Вже встановлено і особу зловмисника – 37-річного місцевого мешканця.

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