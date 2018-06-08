Як цими вихідними курсуватиме громадський транспорт Львова? Повний розклад

У неділю, 10 червня, та частково у суботу, 9 червня, у зв’язку з проведенням третього міжнародного Львівського півмарафону 3rd Molokiya Lviv Half Marathon, буде обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що зміняться маршрути громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Перекриття транспортного руху — одна із обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу. Таким чином, 2 500 учасників заходу, серед яких є діти, люди похилого віку та з люди з інвалідністю отримують гарантію безпеки на трасі забігу. Цього року організатори заходу компанія Run Ukraine навмисне відмовились від дистанції 10 км задля скорочення часу перекриття вулиць.

Організатор Львівського півмарафону, компанія Run Ukraine, рекомендує львів’янам та гостям міста планувати завчасно своє пересування по місту альтернативним маршрутом, враховуючи графік перекриття.

У суботу, 9 червня, з 6:00 до 21:00 год буде перекрита для руху транспорту парна частина просп. Свободи, де відбуватиметься підготовка до півмарафону. Відтак протягом суботи тролейбус № 13 курсуватиме з вул. Грінченка до вул. Під Дубом. Автобуси № 9 та 48 з вул. Дорошенка їхатимуть на Галицьку площу, вул. Підвальну і далі за маршрутом, а у зворотному напрямку — без змін. Решта маршрутів громадського транспорту у суботу не зміняться.

У неділю, 10 червня, з 07:00 год перекриють близько 50 вулиць у центральній частині міста. Відкриватимуть вулиці поступово і повністю відновлять рух транспорту до 13:00 год.

У зв’язку з цим, у неділю трамваї № 1, 2, 6, 7 до 13:00 год не курсуватимуть.

Трамваї № 3 та № 9 розпочнуть курсувати з 11:00 год за зміненими маршрутами: вул. Княгині Ольги — вул. Мушака та Залізничний вокзал — вул. Мушака відповідно. Трамвай № 8 зранку курсуватиме з вул. Вернадського до вул. Мушака. О 13:00 год всі трамваї відновлять рух за звичними маршрутами.

Тролейбуси № 2, 5, 7, 9, 10, 12, 24 розпочнуть курсувати з 11:00 год. Тролейбус № 13 у неділю зранку і до 13:00 год курсуватиме за маршрутом вул. Грінченка — вул. Під Дубом.

Крім того, у неділю зранку зміняться низка автобусних маршрутів:

№ 1А курсуватиме з Галицького перехрестя до вул. Під Дубом.

№ 3А курсуватиме з ТРЦ King Cross Leopolis до Монументу слави на вул. Стрийській.

№ 5А курсуватиме з Винників до вул. Під Дубом, а у зворотному напрямку — по вул. Долинського.

№ 6А курсуватиме з вул. Величковського до церкви св. Анни.

№ 7 об’їжджатиме по вул. Городоцькій — Кульпарківській, а в напрямку вул. Чигиринської — замість просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 8 курсуватиме з Брюховичів до вул. Під Дубом.

Маршрут автобуса № 9 розділять на дві частини: Автовокзал — перехрестя вул. Сахарова — вул. Княгині Ольги та с. Муроване — вул. Під Дубом.

№ 15 курсуватиме з вул. Медової Печери по вул. Зеленій до пл. Петрушевича.

№ 17 в напрямку вул. Миколайчука об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 18 курсуватиме від вул. Суботівської до Монументу слави на вул. Стрийській.

№ 20 в напрямку вул. Суботівської об’їжджатиме по вул. Гайдамацькій, вул. Замарстиківській, вул. Хімічній, а у зворотному — по вул. Клепарівській, від стадіону СКА по вул. Липинського до АС-2 і далі за маршрутом.

№ 21 курсуватиме від «Епіцентру» до перехрестя вул. Сахарова — Княгині Ольги.

№ 22 курсуватиме з Брюховичів до вул. Під Дубом.

№ 25 у напрямку вул. Старознесенської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 28 у напрямку вул. Варшавської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 31 у напрямку Залізничного вокзалу курсуватиме по вул. Куліша, а у зворотному — по вул. Клепарівській.

№ 34 у напрямку вул. Чигиринської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 41 у напрямку Галицького перехрестя об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 45 курсуватиме з вул. Пулюя до перехрестя вул. Сахарова — вул. Княгині Ольги.

Маршрут автобуса № 46 розділять на дві частини: вул. Миколайчука — вул. Під Дубом та вул. Драгана — пл. Петрушевича.

№ 50 курсуватиме з Рясного до вул. Під Дубом.

№ 51 в напрямку Галицького перехрестя об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

Експрес-маршрут курсуватиме від АС «Західної» до церкви св. Анни.

Усі ці автобуси відновлять рух за звичними маршрутами після відкриття для проїзду перекритих через проведення півмарафону вулиць. Орієнтовно це відбудеться об 11:00 год.

Автобуси № 2А, 4А, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 53 до 11:00 год не курсуватимуть, після чого відновлять рух за маршрутами.

Автобуси № 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 27, 32, 40 курсуватимуть без змін.

Організатори забігу просять вибачити за незручності, пов’язані з обмеженням транспортного руху і запрошують 10 червня мешканців та гостей Львову до «Стартового містечка» біля Оперного театру, щоб підтримати учасників з різних куточків України та світу. Долучитися до великого бігового свята може кожен охочий.

#давайбігтиразом!