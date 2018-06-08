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Вулицю Ставову закривають на ремонт

Олександр Косик

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Від завтра, 9 червня, до 18 червня 2018 року через проведення дорожньо-ремонтних робіт буде перекрито рух транспортних засобів на вулиці Ставовій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт на  Ставовій, з 9 червня, з 09.00 год, до 21.00 год 18 червня ця вулиця буде перекрита для руху транспортних засобів. Роботи виконуватиме ТзОВ «Джамбо Маркет». Об’їзд вулиці здійснюватиметься відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

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