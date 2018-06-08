У Львові «Волга» зіткнулась зі скутером: постраждали двоє неповнолітніх

Вчора, 7 червня, близько 19:15 год., на проспекті Чорновола у Львові виникла ДТП, у якій постраждали двоє неповнолітніх. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, автомобіль ГАЗ-24 «Волга», за кермом якого перебував 49-річний мешканець Буського району, зіткнувся зі скутером «Сузукі», яким керував 16-річний львів’янин. Внаслідок зіткнення водій скутера отримав тілесні ушкодження, зокрема забої, а його 17-річна пасажирка – перелом гомілки.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.