У Львові виділили понад мільйон гривень на інтегровану систему опрацювання інформації

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 8 червня, затвердив кошторис Львівської інтегрованої системи обробки інформації (ЛІСОІ). Кошторис становить 1 мільйон 183 200 гривень. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, передбачається обслуговування та підтримка служб Active Directory IT середовища Львівської міської ради, обслуговування адміністрування та доступу до мережі Інтернет безпровідною мережею WI-FI у будівлі Львівської міської ради, поновлення електронної карти міста, забезпечення доступу до веб-сервера Львівської міської ради, обслуговування системи передачі даних «Гарячої лінії міста», технічну підтримку та хостинг порталу 1580 Lviv.ua, розробка нового функціоналу до програмного забезпечення «Контакт-центр» та порталу «Муніципальні оголошення» і його впровадження.