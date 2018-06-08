ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові виділили понад мільйон гривень на інтегровану систему опрацювання інформації

Вероніка Рой

|

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні,  8 червня, затвердив кошторис Львівської інтегрованої системи обробки інформації (ЛІСОІ). Кошторис становить 1 мільйон 183 200 гривень. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Так, передбачається обслуговування та підтримка служб Active Directory IT середовища Львівської міської ради, обслуговування адміністрування та доступу до мережі Інтернет безпровідною мережею WI-FI у будівлі Львівської міської ради, поновлення електронної карти міста, забезпечення доступу до веб-сервера Львівської міської ради, обслуговування системи передачі даних «Гарячої лінії міста», технічну підтримку та хостинг порталу 1580 Lviv.ua, розробка нового функціоналу до програмного забезпечення «Контакт-центр» та порталу «Муніципальні оголошення» і його впровадження.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...