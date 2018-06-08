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У Львові судитимуть бухгалтерку однієї з львівських шкіл

Олександр Косик

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Бухгалтеру львівської школи за розтрату 615 тисяч гривень бюджетних коштів загрожує ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, поліцейськими Галицького відділу Нацполіції, при оперативному супроводі співробітників Управління захисту економіки у Львівській області, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно головного бухгалтера однієї із львівських середніх загальноосвітніх шкіл.

35-річна жінка упродовж двох років подавала до Управління Державної казначейської служби у Галицькому районі Львова документи із умисно завищеним розміром заробітних плат та премій працівникам школи і, зокрема, для себе. Ці гроші зараховувались на особисті карткові рахунки, відкриті у банку, а згодом привласнювались працівниками.

Таким чином зловмисниці вдалось розтратити кошти місцевого бюджету на понад 615 тис грн.

Неправомірні дії бухгалтера кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України (розтрата та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах), а також за ч.1 ст.366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

За скоєне обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, без права звільнення від кримінальної відповідальності та конфіскація майна.

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