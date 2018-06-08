У Львові митники виявили майже 20 тисяч пачок контрабандних сигарет

В середу, 6 червня, у Львові податківці провели ряд обшуків в межах кримінального провадження за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.

В ході проведення слідчих дій у Львові у приватному помешканні митники виявили велику партію тютюнових виробів невідомого походження із сировини сумнівної якості. Відсутні також необхідні дозвільні документи, передбачені законодавством із питань обігу підакцизних товарів.

За результатами обшуків було вилучено понад 19,8 тисяч пачок сигарет різних торгових марок, їхня загальна вартість становить орієнтовно 800 тисяч гривень. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: ДФС Львівщини