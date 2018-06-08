У Дрогобичі «Фольксваген» не розминувся з мотоциклом: постраждав водій двоколісного

На Львівщині внаслідок зіткнення з авто травмований мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 червня близько 9.15 на вулиці Стрийській у Дрогобичі.

Зіткнулись автомобіль «Фольксваген Пасат», за кермом якого перебував місцевий мешканець та мотоцикл «Хонда», яким керував мешканець одного з сіл району. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема політравму та був доставлений у місцеву лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.