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Правоохоронці вже вшосте за тиждень перевіряють повідомлення про замінування 9 бізнес-центрів

Соломія Григор'єва

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Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування офісних будівель у Львові. За вказаними у повідомленні адресами працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та співробітники інших відповідних служб. Заначимо, що за цей тиждень це вже 6 повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 8 червня, до поліції надійшла інформація від співробітників гарячої лінії міста про те, що о 10.28 вони отримали електронного листа з повідомленням про замінування дев’ятьох будівель бізнес-центрів. Три з них розташовані на вулиці Науковій, дві – на Промисловій, інші – на вулицях Зеленій, Шевченка, Богдана Хмельницького та Героїв УПА.

Наразі офісні приміщення обстежують експерти-вибухотехніки та кінологи, працюють слідчо-оперативні групи та співробітники інших відповідних служб.

Встановлюється особа, котра повідомила про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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