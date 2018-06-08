Nextbike та «Львівелектротранс» запустили спільний абонемент

Сьогодні, 8 червня, під засідання виконавчий комітет Львівської міської ради дав дозвіл на запуск спільного абонементу Nextbike та «Львівелектротранс». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповів у коментарі Львівському порталу речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар, придбавши такий 30-денний абонемент львів’яни та гості міста зможуть протягом місяця користуватися безлітмітно послугами «Львівелектротрансу» та велопрокатом Nextbike.

«Вартість місячного абонементу Nextbike становить 250 гривень, з яких 100 гривень отримуватиме «Львівелектротранс». Запуск такого абонементу планується вже незабаром, оскільки вже є рішення виконавчого комітету ЛМР», – розповів він.