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Nextbike та «Львівелектротранс» запустили спільний абонемент

Вероніка Рой

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Сьогодні, 8 червня, під засідання виконавчий комітет Львівської міської ради дав  дозвіл на запуск спільного абонементу Nextbike та «Львівелектротранс». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як розповів у коментарі Львівському порталу речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар, придбавши такий 30-денний абонемент львів’яни та гості міста зможуть протягом місяця користуватися безлітмітно послугами «Львівелектротрансу» та велопрокатом Nextbike.

«Вартість місячного абонементу Nextbike становить 250 гривень, з яких 100 гривень отримуватиме «Львівелектротранс». Запуск такого абонементу планується вже незабаром, оскільки вже є рішення виконавчого комітету ЛМР», – розповів він.

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