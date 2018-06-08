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Львів’ян запрошують на психологічний трилер «Косметика ворога»

Андрій Котенський

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У понеділок, 11 червня, у Національному драматичному театрі ім. М. Заньковецької о 19.00 розпочнеться показ вистави під назвою «Косметика ворога». В ролях – народний артист України Остап Ступка і його син Дмитро Ступка. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Режисером антрепризної вистави «Косметики ворога» за п’єсою бельгійської письменниці Амелі Натомб є Антон Меженін – художній керівник Сумського театру ім. Щепкіна. Ця постановка – взірець якісної світової драматургії, яка писалася, до слова, для знаменитого актора Алена Делона. Таку драматургію під силу осилити не кожному. Серед тих, хто брався за неї раніше, – зокрема Костянтин Райкін. А в нашій країні «Косметика ворога» поставлена вперше – і розкриває безмежний акторський діапазон народного артиста України Остапа Ступки.

Для українського глядача виставу творила велика команда. Авторську музику Олександра Ходченкова можна почути лише в Лондоні та у виставі в містах України. Художник Алія Байтенова – популярний сценограф, яка працює в Києві, Чернігові, Харкові.

За жанром «Косметика ворога» – психологічний трилер, який зачепить кожного глядача, бо кожен впізнає в героях частково себе. А за виром емоцій «Косметика ворога» може позмагатися із Тарантинівським екшенами.

«Косметика ворога» ставить перед глядачами філософські запитання: Чи можна втекти від долі? Чи можна відвернути неминуче? Ми старанно латаємо діри власної душі, намагаємось забути про відповідальність за наслідки скоєного, використовуємо косметику всього лише задля зовнішнього лиску, обманюючи навіть самого себе. А все – дарма… «Пекло – це інші», – стверджував в однойменній п`єсі класик екзистенціалізму Жан-Поль Сартр. «Пекло – це ти сам», – доводить у «Косметиці ворога»  бельгійська письменниця Амелі Натомб.

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