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У Шевченківському гаю відновлюють два об’єкти

Анастасія Шостак

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У Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького реставрують хатинку «Бережонка» і планують реставрувати ще одну із хат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За даними мерії, у хатинці початку XX століття, привезеній з Буковини, ремонтні роботи виконані практично на 80%. Вже відреставровані стіни, дах та фундамент. Бюджет робіт склав 600 тис. грн.

Також планується додатково зробити ремонт ще в одній хатинці, на ремонт якої зараз отримують дозвіл.

Окрім того плануються роботи з розширення стоянки для авто відвідувачів та створення нової стежини у парку.

«Буде проведено державну експертизу щодо створення Інформаційно-освітнього центру імені Климентія Шептицького. Після її проведення буде оголошено тендер на його спорудження», – йдеться у повідомленні.

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