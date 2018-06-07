У Шевченківському гаю відновлюють два об’єкти

У Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького реставрують хатинку «Бережонка» і планують реставрувати ще одну із хат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними мерії, у хатинці початку XX століття, привезеній з Буковини, ремонтні роботи виконані практично на 80%. Вже відреставровані стіни, дах та фундамент. Бюджет робіт склав 600 тис. грн.

Також планується додатково зробити ремонт ще в одній хатинці, на ремонт якої зараз отримують дозвіл.

Окрім того плануються роботи з розширення стоянки для авто відвідувачів та створення нової стежини у парку.

«Буде проведено державну експертизу щодо створення Інформаційно-освітнього центру імені Климентія Шептицького. Після її проведення буде оголошено тендер на його спорудження», – йдеться у повідомленні.