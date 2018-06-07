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У Львові збільшують кількість автобусів до Рясного

Омелян Шевчук

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Комунальне підприємство «АТП-1» збільшує випуск автобусів маршруту № 6А на 2 машини: з восьми до десяти. Також до кінця тижня буде пропрацьовано можливість збільшення випуску машин на цей маршрут ще на дві машини додатково. Ці заходи, за інформацією заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого, покликані покращити ситуацію із громадським транспортом у мікрорайоні Рясне. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Відбулась зустріч представників департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР з мешканцями мікрорайону Рясне. Серед питань, які порушувались на зустрічі, була проблема з поганим транспортним сполученням мікрорайону. Як наслідок, сьогодні відбулась робоча зустріч з представниками «АТП-1», управлінням транспорту щодо цього питання. Також пропрацьовано питання з приватним перевізником «Успіх-БМ».

Фото: Захід.нет

Які заходи буде вжито практично негайно: комунальне підприємство «АТП-1» від сьогодні збільшить випуск автобусів маршруту № 6А на 2 машини: з восьми до десяти. Також до кінця тижня буде пропрацьовано можливість збільшення випуску машин на цей маршрут ще на дві машини додатково.

Також ми попрацювали з приватним перевізником «Успіх БМ» питання відновлення маршруту № 49, який тривалий час не курсує. З понеділка, 11 червня, вони випускають на цей маршрут дві великі машини. І ми спільно з ГО «Розвиток громади» заміряємо привабливість цього маршруту для приватного перевізника. Курсування маршруту відновлюється на тиждень у тестовому режимі для проведення замірів пасажиропотоків.

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