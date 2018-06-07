У Львові поліцейські затримали чоловіка, який накрав металевих решіток з дощоприймачів на майже 16 тисяч

У Львові правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжок металевих решіток з дощоприймачів. Загальна сума збитків, заподіяних ним комунальному господарству міста, становить майже 16 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Франківського відділу поліції встановили особу зловмисника, причетного до 27 випадків крадіжок решіток з дощоприймачів, скоєних протягом травня цього року. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Орієнтовна вартість викрадених решіток – 15 660 гривень.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.