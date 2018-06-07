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У Львові патрульні затримали чоловіка, який вкрав з автівки 1600 євро

Юлія Шпак

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Вночі у Львові патрульні затримали чоловіка, який викрав з автомобіля ноутбук та 1600 євро. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Близько 4 години ранку патрульні помітили на проспекті Чорновола підозрілу особу. Чоловік швидко йшов з сумкою в руках, а побачивши поліцію, різко змінив напрямок руху. Його зупинили і попросили показати що він несе. В сумці лежав ноутбук, гроші та ліхтарик. Чоловік не зміг пояснити звідки у нього ці речі. В сумці також лежали квитанції, завдяки яким вдалося встановити особу водія та зв‘язатися з ним.

Виявилося, що відбулася крадіжка з автомобіля Skoda Octavia неподалік від місця зупинки невідомого. Потерпілий від крадіжки повідомив, що у нього розбите заднє скло в автомобілі і зник ноутбук та гроші в сумі 1600 євро. На місце події викликали слідчих. Тепер 43-річному львів‘янину загрожує кримінальна відповідальність», – йдеться у повідомленні.

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