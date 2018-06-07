У «Краковці» львів’янин намагався дати хабар прикордоннику

Під час оформлення громадян в пункті пропуску «Краківець», водій однієї з автівок польської реєстрації запропонував прикордоннику хабар у розмірі тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Таким чином 35-річний жителі Львівщини намагався вплинути на позитивне рішення правоохоронця, щодо безперешкодного перетину ним державного кордону для продовження терміну транзиту його автомобіля.

Співробітники Внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби задокументували факт пропонування хабара співробітнику прикордонного відомства. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» направлено повідомлення до Нацполіції.