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Цьогоріч на національному проекту «Українська пісня» виступатимуть музиканти з-за кордону

Соломія Григор'єва

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Національний телепроект «Українська пісня/Ukrainian Song Project», який цьогоріч проходитиме вже втретє, відбудеться 18 серпня на «Арені Львів». Унікальне шоу збере 27 кращих виконавців не лише з України, але з усього світу.

 

27 виконавці виступатимуть напередодні 27-річної річниці незалежності України. Перші хедлайнери концерту вже оголошені – «Воплі Відоплясова», Pianoбой, О.Torvald і Alyosha. Імена ще 13-ти зірок наразі тримають в таємниці.

«Ми вже третє проводимо «Українську пісню». Як завжди, присутнє хвилювання через підготовку цього потужного проекту, бо він має дуже великий мистецький, ідеологічний, національний сенс. Не зважаючи, на зміни, які йшли у зв’язку з Майданом, ми бачимо на телебаченні дуже мало українських проектів. Тому у нас є чітка мета: цей проект має жити, має розвиватися. Підтвердженням цього є те, що перший рік ми проводили «Українську пісню» у Палаці спорту «Україна», минулого року це була частина «Арени Львів», а цього року ми вже виходимо на цілий стадіон!» – розповів сьогодні, 7 червня, на прес-конференції співзасновник та режисер пісенного шоу Василь Вовкун.

18 серпня разом з відомими артистами на сцену на «Арені Львів» вийдуть молоді виконавці та гурти  – десятеро переможців відбірного туру, який триватиме до 15 червня.

«Сподіваємось, що це вже буде традицією, що кожного року в рамках Дня Незалежності національний проект «Українська пісня» буде проходити на «Арені Львів». Він буде показувати українську музику, українських артистів, що приїжджають з усієї країни. Цього року за досить недовгий період часу прийому заявок ми вже маємо 254 заявки від молодих артистів на участь у цьому проекті. Але наголошуємо, що для нас не має значення прізвище соліста чи назва гурту, для нас голосна пісня, яку вони співають», – наголосив генеральний продюсер  «Української пісні» Тарас Курчик.

Учасниками проекту стануть цього року і музиканти з-за кордону, які разом із піснями з власного репертуару ексклюзивно підготують і по одній україномовній композиції. Одними з ним стане польський гурт Chemia, гітаристом якої є екс-очільник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун.

«Мені надзвичайно приємно, що я разом зі своїм гуртом сьогодні можу взяти участь у пісенному фестивалі. Дуже приємно, що цього разу я виступатиму в Україні в якості артиста. Пісенним гуртом Chemia ми гастролювали на багатьох континентах, але це буде наш перший вступ в Україні. Всі знають, що українська одна з наймелодійніших мов світу, тому мені надзвичайно приємно, що ми будемо співати одну пісню саме українською мовою», – зазначив засновник і гітарист гурту Chemia Войцех Бальчун.

Особливістю цьогорічного проекту стане те, що організатори не приховують членів експертної ради, які братимуть фіналістів проекту, що виступатимуть на сцені львівської арени. Члени конкурсної комісії: Руслан Квінта (музичний продюсер конкурсу «Євробачення», співак), Михайло Некрасов (композитор), Олександр Порядченко ( засновник лейблу «Контрмарка», продюсер гурту D.Lemma), Геннадій Вітер (музичний продюсер каналу «Україна»), Роман Муха (продюсер телеканал М2), Ігор Панасов (головний редактор онлайн-журналу «Карабас Львів») І Тарас Курчик (співзасновник і генеральний продюсер проекту «Українська пісня»).

Також цього року журі вибере 30 учасників, а десятку переможців обиратимуть онлайн-голосуванням на сайті проекту.

Телевізійним партнером «Української пісні 2018» є телеканал «Україна». 24 серпня, у День Незалежності України, популярне шоу цього каналу «Музична платформа» буде присвячене найграндіознішій пісенній події літа-2018, тож разом зі всією країною побачимо, чим здивував Львів цього року!

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