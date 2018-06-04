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«Українська пісня 2018» назвала перших хедлайнерів грандіозного концерту

Андрій Котенський

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Національний телепроект «Українська пісня/Ukrainian Song Project», який цьогоріч відбудеться 18 серпня на «Арені Львів», оголосив імена перших чотирьох хедлайнерів концерту: «Воплі Відоплясова», Pianoбой, О.Torvald і Alyosha. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Наразі оргкомітет тримає в інтризі імена ще 13 популярних виконавців та гуртів, які виступлять у масштабному пісенному шоу. А разом із зірками того вечора на сцену вийдуть молоді артисти – десять переможців відбіркового туру, який наразі триває. Загалом «Українська пісня 2018» об’єднає в одному концерті 27 виконавців – напередодні 27-ої річниці незалежності України.

«Українська пісня 2018» – це новий масштаб, кардинально інший рівень та незмінна мета: пошук нових яскравих облич на українській музичній сцені. За місяць прийому заявок до оргкомітету уже надійшло понад 200 зголошень від молодих співаків та груп. Україномовні пісні у різних жанрах (мейнстрім-поп, танцювальна музика, рок та ін.) приймаються до 15 червня. Заповнити Анкету учасника Національного проекту «Українська пісня / Ukrainian Song Project» можна тут: Forms

Телевізійним партнером «Української пісні 2018» є Телеканал «Україна». 24 серпня, у День Незалежності України, популярне шоу цього каналу «Музична платформа» буде присвячене найграндіознішій пісенній події літа-2018, тож разом зі всією країною побачимо, чим здивував Львів цього року!

Квитки на великий концерт «Українська пісня 2018» уже в продажу: Kontramarka

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