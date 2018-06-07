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Протягом декількох днів львівські патрульні повернули мамам двох загублених в центрі міста дітей

Юлія Шпак

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За кілька днів у Львові патрульні повернули мамам двох загублених в центрі міста дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

 

На вихідних до пішого екіпажу на вулиці Коперника підійшли небайдужі громадяни і підвели дворічного хлопчика. Вони повідомили, що дитина бігала біля пам’ятника Міцкевичу і ледь не потрапила під колеса автомобіля. Інспектори одразу на 102 передали орієнтування щодо знайди. Малюка інспектори посадили в автомобіль колег і вирушили на пошуки батьків. Водночас, тато дитини теж звернувся до поліції. Відтак, згуба повернувся до розхвильованої сім’ї де вже окрім нього двоє діток. З батьками провели патрульні профілактичну бесіду.

Позаччора, виклик від громадянки, що на вулиці Коперника бігає та плаче маленький хлопчик. Інспектори зв’язалися із заявницею і попросили залишатися біля дитини до їхнього приїзду, а також взяли описи малюка. За певний час, патрульні побачили жінку, яка була у розпачі і когось шукала. Виявилося, що це мама знайденого 3-річного хлопчика. На лінію 102 вона ще не зверталася, бо сподівалася, що сама знайде сина. Малюк пообіцяв більше губитися, а мама – бути уважнішою.

Фото: патрульна поліція у Львівській області

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