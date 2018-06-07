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На Володимира Великого відновлять сквер

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 7 червня, під час сесії Львівської міської ради ЛКП «Зелений Львів» дозволили виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на вул. Володимира Великого, 12 для збереження та використання скверу. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, ЛКП «Зелений Львів» виготовлятиме документацію на земельну ділянку площею 0,0860 га на вул. Володимира Великого, 12 для збереження та використання скверу загального користування за рахунок земель житлової та громадської забудови.

Згідно з проектним планом, у планах – розширення заїзду на вул. Тролейбусну, замість двох смуг транспорту тут облаштують три.

Також поруч із парком на вул. Володимира Великого створять автопарковку, замостять велодоріжку, облаштують лавочки, замінять тротуарну плитку та бордюри.

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