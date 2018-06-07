На Пустомитівщині сталась аварія з п’ятьма потерпілими

П’ятеро осіб травмовані внаслідок автозіткнення на Львівщині. Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 червня близько 23.20 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у селі Оброшино Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зіткнулись автомобілі «Опель Інсігнія», яким керував 39-річний львів’янин та «Рено Кенго», за кермом якого перебував 27-річний мешканець Львова. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії автомобілів-учасників ДТП та троє пасажирів «Рено».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.