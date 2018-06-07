На Львівщині завершили ремонт автомобільної дороги Стрілки–Ушковичі

У Львівській області завершились ремонтні роботи на дорозі Стрілки – Ушковичі, в межах населеного пункту Стрілки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.
За даними відомства, ремонт здійснили за рахунок коштів експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення.
Роботи на цій автомобільній дорозі виконувались підрядною організацією ТзОв «ШРБУ-65».
«У межах здійснення ремонтних робіт, підрядник виконав розпушення дорожнього одягу та влаштування шару покриття», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло.
Анастасія Шостак