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На Львівщині завершили ремонт автомобільної дороги Стрілки–Ушковичі

Анастасія Шостак

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У Львівській області завершились ремонтні роботи на дорозі Стрілки – Ушковичі, в межах населеного пункту Стрілки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

За даними відомства, ремонт здійснили за рахунок коштів експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення.

Роботи на цій автомобільній дорозі виконувались підрядною організацією ТзОв «ШРБУ-65».

«У межах здійснення ремонтних робіт, підрядник виконав розпушення дорожнього одягу та влаштування шару покриття», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло.

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