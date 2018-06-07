На Городоцькій ВАЗ збив 88-річну бабусю

Вчора, 6 червня, у Львові на вулиці Городоцькій автомобіль ВАЗ збив 88-річну пенсіонерку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22.00 на вулиці Городоцькій у Львові.

«Водій автомобіля ВАЗ-2110, 29-річний мешканець Золочева, скоїв наїзд на пішохода – 88-річну львів’янку. Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом плеча та була госпіталізована», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.