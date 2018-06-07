На Донбасі загинуло двоє українських військових

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули та ще двоє зазнали поранень. Про це Львівському порталу повідомили в прес-центрі ООС.

Відзначається активізація російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине. Загалом противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.

Сьогодні мала ознаки загострення ситуація на Луганщині – окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82 –мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське. Ситуація контрольована Об’єднаними силами. Втрат наших військ поточної доби немає.