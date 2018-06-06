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Вчора на кордоні собака Діна знайшла наркотики, а прикордонники – викрадений автомобіль

Олександр Косик

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Під час оформлення на виїзд з України спрацював службовий собака прикордонників. Як з’ясувалось не дарма – з собою один з подорожуючих прихопив амфітамін. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

 

Вчора, 5 червня, на українсько-польському кордоні, в пункті пропуску «Шегині», під час перевірки автомобілів, що слідували за кордон, спрацював службовий собака прикордонників Діна. Спеціально натренований на пошук наркотиків помічник вказав правоохоронцям, що в салоні позашляховика Кіа можуть бути заборонені предмети. Водій автівки, 34-річний мешканець Львова, незаконні наміри заперечував, однак в ході поглибленої перевірки, в салоні автомобіля між передніми сидіннями виявлено в пачці з цигарками згорток фольги з речовиною біло-рожевого кольору, приблизною вагою 1 грам. Згодом водій зізнався, що виявлена речовина – «амфетамін».

На місце події прикордонники викликали оперативно-слідчу групу поліції, яка проводить подальший розбір у справі. Попередньо дії подорожнього кваліфікуються як вчинення кримінального правопорушення передбаченого статтею 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того, в сусідньому пункті пропуску «Краківець», прикордонники не пропустили через кордон водія на позашляховику марки BMW, через спрацювання бази даних Інтерпол. Правоохоронці з’ясували, що автомобіль 2001 року випуску було викрадено цього року в Республіці Польща. Автівку в подальшому передали працівникам Нацполіції України.

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