У Шевченківському гаю проведуть свято для самотніх літніх людей Львова

У четвер, 7 червня, з 11.00 год у Шевченківському гаю відбудеться свято для 200 самотніх літніх людей Львова, які активно відвідують Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Для гостей будуть організовані концерт, бульбашкове шоу, майстер-класи та частування обідом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Студенти Української академії лідерства разом з мережею ресторанів Pizza Celentano та Львівським міським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян вирішили відсвяткувати початок літа разом з самотніми людьми поважного віку, підопічними Львівського міського територіального. Протягом травня ресторани Pizza Celentano, пропонуючи акційні пропозиції у меню, збирали гроші на проведення акції «Літо для літніх людей».

«Ми ознайомилися з роботою Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян у листопаді 2017 року, коли готували проект «Мені не байдуже». Тоді ми робили різдвяний концерт для самотніх людей літнього віку, потім організовували для них майстер-класи. Наші студенти підтримували зв’язок з цими людьми, спілкувалися та стали з ними друзями. Для нас важливо налагодити діалог поколінь, а щирі розмови піднімають настрій! Зараз ми хочемо привітати цих людей з початком літа», — розповідають студентки УАЛ-організатори проекту.

«Мета заходу — подарувати старшим людям частку своєї любові, уваги, а також активно провести час, отримати багато позитивних емоцій та вражень», — переконаний директор Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Віталій Брославський.

За детальною інформацією варто звертатись: 954 048 671 (Ельзара Галімова, ментор Української Академії Лідерства), 976 895 445 (Василь Галамай, працівник Львівського міського територіального центру).