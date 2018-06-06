У «Шегинях» затримали двох горе-мандрівників, які намагалися дати хабарі прикордонникам

У пункті пропуску «Шегині» двоє людей намагалися дати хабарі прикордонникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

В пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, українець, виїжджаючи за кордон видавав себе за громадянина Німеччини. Аби уникнути відповідальності чоловік запропонував старшому прикордонних нарядів 100 євро хабара, однак свого не досяг. Крім складеного протоколу за спробу незаконного перетинання державного кордону України прикордонники ще викликали на місце події працівників Нацполіції України, яким передали громадянина.

Над ранок рівно така ж ситуація в цьому пункті пропуску мала місце з українкою, яка видавала себе за громадянку Нідерландів. Через спробу дачі 1000 гривень хабара їй також доведеться нести відповідальність.