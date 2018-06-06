ОСТАННІ НОВИНИ

У Львова з’явився офіційний Twitter-акаунт

Омелян Шевчук

|

У міста Львова з’явився офіційний профіль у соціальній мережі Twitter. Його створила та веде команда ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Новий профіль використовується для промоції туристичних перлин міста та комунікації з іноземними туристами.

«Профіль у Твіттері ведеться англійською мовою і тарґетований насамперед на іноземців. Профіль Львова легко знайти та запам’ятати, адже це просто @Lviv», — зазначила Мар’яна Олеськів, директор ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львів».

Переглянути перші пости Львова та підписатися на наступні можна за адресою www.twitter.com/lviv

Довідка

Соціальна мережа Твіттер заснована у 2009 році і зараз налічує 330 млн активних користувачів щомісяця. Свої офіційні сторінки в Твіттері мають багато міст і країн Світу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...