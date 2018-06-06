У Львова з’явився офіційний Twitter-акаунт

У міста Львова з’явився офіційний профіль у соціальній мережі Twitter. Його створила та веде команда ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Новий профіль використовується для промоції туристичних перлин міста та комунікації з іноземними туристами.

«Профіль у Твіттері ведеться англійською мовою і тарґетований насамперед на іноземців. Профіль Львова легко знайти та запам’ятати, адже це просто @Lviv», — зазначила Мар’яна Олеськів, директор ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львів».

Переглянути перші пости Львова та підписатися на наступні можна за адресою www.twitter.com/lviv

Довідка

Соціальна мережа Твіттер заснована у 2009 році і зараз налічує 330 млн активних користувачів щомісяця. Свої офіційні сторінки в Твіттері мають багато міст і країн Світу.