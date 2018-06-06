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На Львівщині статус учасника бойових дій зможуть отримувати й родичі загиблих на Донбасі

Олена Карп'юк

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Львівська обласна рада внесла зміни до рішення щодо визнання добровольців учасниками АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

 

Депутати Львівської облради внесли зміни до рішення «Про визнання бійців-добровольців АТО, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України», доповнивши його поняттям «член сім’ї загиблого бійця-добровольця АТО».

«Відтак сім’ї героїв, які добровільно пішли захищати свою землю і не повернулись додому, отримають заслужену увагу і турботу. У разі загибелі, а також у разі зникнення воїна-добровольця безвісти, відповідний заслужений статус надаватимуть родинам наших захисників: батькам, комусь із подружжя чи дітям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Львівська обласна рада на регіональному рівні визнала бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету на сході України, на початку вересня 2016 року.

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