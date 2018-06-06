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На Львівщині голова сільради незаконно віддала під приватизацію земельну ділянку

Олена Карп'юк

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Правоохоронці викрили голову однієї з сільрад Львівщини, яка підробила рішення сесії місцевої ради та  внесла у документ недостовірні дані про передачу у власність місцевому мешканцю земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

У подальшому місцевий мешканець на підставі цього підробленого рішення сесії виготовив технічну документацію та отримав державний акт на право власності земельної ділянки загальною площею 0,7 га на території сільської ради.

Внаслідок цього інтересам територіальної громади було завдано шкоди на загальну суму у 420 000 гривень.

Голові сільради повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. На незаконно надану земельну ділянку накладено арешт.

Зловмисниці загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю  на  строк  до  3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.

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