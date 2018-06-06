На клумбі у центрі Львова безхатьки висадили картоплю

Вчора, 5 червня, в мережі з`явилось повідомлення про те, що у центрі Львова замість квітів на клумбі посаджена картопля”. Сьогодні картопляну клумбу вже перекопали та висадити на місці траву. Про це повідомляє гаряча лінія Львова, передає Львівський портал.

«В РА Галицького району сьогодні повідомили Гарячу лінію міста, що картоплю на клумбі на площі Старий Ринок вже викопали. Замість неї буде рости травичка. В районі припускають, що висадили картоплю безхатченки», – йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook