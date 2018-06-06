Львовом їздитиме розмальований графіті тролейбус

У рамках «Майстерні міста-2018» ініціатива Фарбований Лис нанесла на тролейбусний вагон ЛКП «Львівелектротранс» графіті на екологічну тематику. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у КУ «Інститут міста», сьогодні, 6 червня, в рамках заходів Майстерні відбудеться лекція на тему історії та перспектив розвитку тролейбуса у Львові та презентація і поїздка у розфарбованому тролейбусі.

«Перша частина цієї події розпочнеться завтра о 18.00 год у внутрішньому дворику Ратуші. Павло Сирватка, експерт ЛКП «Львівелектротранс», розповість про історію та перспективи розвитку тролейбуса у Львові. Опісля, ініціатива Фарбований Лис запрезентує свою роботу, яку вони створили в рамках проекту «Майстерня міста» та за дофінансування партнерів Майстерні — розфарбований тролейбус. Розкажуть навіщо це варто робити, і який ефект це створює для міста та його мешканців.

Потім, приблизно о 18.30 год, кожен охочий зможе проїхатися на цьому тролейбусі. Він буде чекати біля пам’ятника Т. Шевченку, та повезе пасажирів до тролейбусного депо, де запланована екскурсія», — повідомили у КУ «Інститут міста».

За словами Івана Бондара, речника ЛКП «Львівелектротранс», підприємство радо підтримало ініціативу розфарбувати один з тролейбусів.

«Ми підтримали ініціативу щодо розфарбування одного з наших тролейбусів. Розфарбований вагон курсуватиме різними маршрутами. Коли графіті зітреться, його відновлять до первинного кольору», — розповів Іван Бондар.

Фото: Zaxid.net