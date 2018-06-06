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«Львівська залізниця» запровадила зупинку трьох електричок у Задорожному

Юлія Шпак

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Для покращення обслуговування пасажирів, із 6 червня 2018 року «Львівська залізниця» запровадила зупинку приміських поїздів №№6009, 6010, 6011, що курсують у сполученні Львів–Трускавець–Львів, на зупиночному пункті Задорожне. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Львівської залізниці».

 

Поїзд №6009 Львів–Трускавець прямує до ст. Щирець-2 за діючим розкладом, Щирець-ІІ 07:25-07:26, Задорожне 07:40-07:41, Миколаїв-Дністр. 07:45-07:47, Пісочна 07:53-07:54, Стрий 08:12-08:22, далі – за діючим розкладом;

№6011 Львів–Трускавець: відправлення зі Львова о 13:30, Пустомити 13:51-13:52, Щирець-ІІ 13:58-13:59, Задорожне 14:12-14:13, Миколаїв-Дністр. 14:18-14:20, Пісочна 14:27-14:28, Стрий 14:49-14:59, Верхні Гаї 15:16-15:17, Дрогобич 15:29-15:39, Стебник 15:50-15:51, прибуття в Трускавець 15:58;

№6010 Трускавець–Львів: до Стрия – за діючим розкладом, Стрий 11:16-11:26, Миколаїв-Дністр. 11:48-11:50, Задорожне 11:55-11:56, Щирець-ІІ 12:09-12:10, Пустомити 12:16-12:18, прибуття у Львів 12:40.

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