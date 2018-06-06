Через прорив тепломережі частина Львова залишилась без гарячої води

Сьогодні, 6 червня, через прорив теплової мережі мешканцям семи вулиць у місті призупинили подачу гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста.

Відтак сьогодні орієнтовно до 18:00 год. без гарячої води залишились:

вул. Білоцерківська, 1, 10;

вул. Вигін, 1, 3;

вул. Зелена,115ж;

вул. Липова Алея, 1, 11;

вул. Орлина, 8а;

вул. Радість, 24;

вул. Раковського, 23.

Нагадаємо, у Львові частина мешканців також не має гарячої води. Із детальним переліком вулиць можна ознайомитися тут.