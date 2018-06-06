ОСТАННІ НОВИНИ

Через прорив тепломережі частина Львова залишилась без гарячої води

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 6 червня, через прорив теплової мережі мешканцям семи вулиць у місті призупинили подачу гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста.

 

Відтак сьогодні орієнтовно до 18:00 год. без гарячої води залишились:

  • вул. Білоцерківська, 1, 10;
  • вул. Вигін, 1, 3;
  • вул. Зелена,115ж;
  • вул. Липова Алея, 1, 11;
  • вул. Орлина, 8а;
  • вул. Радість, 24;
  • вул. Раковського, 23.

Нагадаємо, у Львові частина мешканців також не має гарячої води. Із детальним переліком вулиць можна ознайомитися тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...