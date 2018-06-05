В Україні продають Ferrari боржника аліментів

В Україні на продаж виставлено арештований автомобіль Ferrari 456 GT, 1998 року випуску, через борги по аліментах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СЕТАМ (Система електронних торгів арештованим майном).

За словами генерального директор ДП «СЕТАМ» Віктора Вишньова, боржник не платив своїй дитині аліментів із 2016 року. Борг по невиплаті складає 245 тис грн.

«Підстава продажу – постанова про арешт майна боржника яку видав Солом’янський районний відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у Києві. Раджу усім боржникам оперативно ліквідувати заборгованість по аліментах та виплатити борги. Інакше ваше майно буде арештовано та продано. При цому, вартість втраченого майна може бути значно вищою, тож вигідніше не мати боргів перед дітьми», – підкреслив він.

Дата проведення аукціону: 2 липня 2018 року. Стартова ціна Ferrari 456 GT 2 157 659 грн.

Взяти участь у аукціоні, або переглянути інші лоти можна тут: OpenMarket