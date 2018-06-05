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У Червонограді в гаражному кооперативі знайшли бойову гранату

Олександр Косик

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На Львівщині правоохоронці знешкодили бойову гранату Ф-1. Боєприпас виявили на території гаражного кооперативу у місті Червоноград. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Червоноградський відділ поліції 4 червня близько десятої вечора надійшло повідомлення від сторожа одного із місцевих гаражних кооперативів про те, що  під час обходу території було виявлено предмет, схожий на гранату.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли експерти-вибухотехніки.

Під час огляду правоохоронці встановили, що виявлений предмет є бойовою гранатою Ф-1. Боєприпас вилучили та згодом знешкодили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події, а також походження гранати.

Правоохоронці звертаються до громадян! Ніколи не рухайте невідомі підозрілі предмети, це може бути небезпечно для вашого життя та здоров’я! У такому випадку відразу телефонуйте у поліцію на оперативний номер “102”.

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