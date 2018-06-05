«Львівська залізниця» отримала нового керівника

Сьогодні, 5 червня, в управлінні регіональної філії «Львівська залізниця» відбулася зустріч в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» з трудовим колективом Львівської магістралі, під час якої Євген Кравцов представив залізничникам Володимира Крота в якості директора виконавчого регіональної філії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Під час представлення трудовому колективу Володимира Корота, в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» також звернув увагу, що посаду директора виконавчого регіональної філії «Львівська залізниця» запроваджено в якості пілотного проекту. Вона в тому числі передбачає розширення повноважень та можливість прийняття окремих оперативних рішень на рівні залізниці без погодження із центральним апаратом.

Нагадаємо, попереднім директором «Львівської залізниці» був Іван Груник. Його в.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов звільнив ще на початку січня 2018 року.

Довідка

Крот Володимир Степанович закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту. Свою трудову діяльність розпочав у 1978 році на Південно-Західній залізниці. З 1996 року – на керівних посадах у головних управліннях Державної адміністрації залізничного транспорту. У 2014 році – начальник головного управління – головний ревізор з безпеки руху. З лютого 2016 року й дотепер працював на посаді директора з інженерно-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця».