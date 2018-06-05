На спорудження пам'ятника героям ЗУНР та УГА виділили 2 мільйони

На Львівщині спорудять пам’ятника героям ЗУНР та УГА. Два мільйони гривень на відповідні роботи затвердили сьогодні, 5 червня, на черговій сесій Львівської обласної ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

Зазначимо, напри кінці травня відбулось засідання журі конкурсу на кращу ідею та ескізний проект пам’ятника героям ЗУНР та УГА у місті Львові. За підсумками засідання члени журі, серед чотирьох пропозицій, підтримали проект ідеї авторського колективу до складу якого входить народний художник України Любомир Медвідь, скульптор Василь Ярич та архітектори Володимир Лаврін та Анна Андреєва.

Нагадаємо, пам’ятник планують встановити на перетині вул. Листопадового Чину і вул. Огієнка до 100-річчя створення Західно-української Народної Республіки.