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На Львівщині планують створити ботанічний заказник «Долину ірисів»

Юлія Шпак

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На Львівщині хочуть створити ботанічний заказник загальнодержавного значення «Долина ірисів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації розглянув звернення проректора, професора, Романа Гладишевського та завідувача кафедри ботаніки, професора Лідії Тасєнкевич Львівського національного університету імені Івана Франка щодо створення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Долина ірисів».

Зазначимо, що науковці кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема аспірант кафедри ботаніки Марія Сенів, та завідувач кафедри ботаніки, професор Лідія Тасєнкевич виявили унікальний, найбільший з відомих в Україні, осередок півників сибірських (Iris sibirica) на території Львівської області, в якому налічується та росте біля 3 тис генеративних особин виду.

З метою збереження рідкісного представника флори України і нашого регіону півників сибірських – виду, занесеного до Червоної книги України (2009), департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА підтримує та не заперечує щодо створення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Долина ірисів».

Відтак, ботанічний заказник планують створити на площі 18 га на вологих і заболочених луках в долині р. Дністер поблизу села Надітичі Миколаївського району Львівської області.

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