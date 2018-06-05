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На Львівщині під час масової акції вимірювання артеріального тиску у майже 20 тисяч осіб виявили патологію

Юлія Шпак

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З 14 по 30 травня у Львівській області проходила акція «Дні вимірювання артеріального тиску населення». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У ході акції виміряли артеріальний тиск у 698 744 осіб, з них працездатного віку – 480 592 особи.

Медики вперше діагностували артеріальну гіпертензію у 19 487 осіб, з них 13 517 – це особи працездатного віку. Взяли на диспансерний облік 11 707 осіб.

Осіб зі значно підвищеним артеріальним тиском скерували на обстеження в кардіоцентр, іншим – рекомендовано звернутися до дільничних лікарів.

Найбільше оглянули людей та вперше виявили артеріальну гіпертензію в Самбірському, Яворівському, Старосамбірському, Городоцькому районах та м. Львові.

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