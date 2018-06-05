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На дорозі Стрий – Чернівці розбився заступник начальника поліції

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Сьогодні вночі у аварії загинув заступник начальника Галицького відділення поліції Івано-Франківської області майор Роман Білий. Про це у своєму Фейсбук повідомив начальник Нацполіції області Віктор Шкутов, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За попередніми даними авто поліцейського виїхало на зустрічну смугу вантажівки.

«Керуючи власним автомобілем Nissan Almera, рухаючись на автодорозі Стрий – Чернівці, між селами Рибне та Ст. Лисець, що поблизу Івано-Франківська, проїжджаючи на заокругленій та неосвітленій ділянці дороги, він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Renault 22». Травми отримані у аварії виявилися смертельними», – повідомив він.

На час скоєння ДТП чоловік перебував поза службою.

Загиблому було всього 31 рік. Проходив службу в зоні АТО. У нього залишилася дружина та двоє маленьких синів.

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