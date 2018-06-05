ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканця Львівщини, який зґвалтував власну доньку, триматимуть під вартою

Юлія Шпак

|

35-річного мешканця Львівщини, який зґвалтував свою доньку взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

В неділю, 3 червня, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, працівниками Миколаївського відділення поліції, в порядку ст.208 КПК України, затримано та повідомлено про підозру 38-річному мешканцю Миколаївського району, який цього ж дня в одному із сіл району у власному домі задоволив статеву пристрасть неприродним способом із малолітньою 5-річною донькою, використавши безпорадний стан дитини.

«Дії ґвалтівника кваліфіковано за ч.3 ст.153 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. За результатами розгляду клопотання, учора, 4 червня, прокурором в суді доведено обгрунтованість оголошеної підозри та підстав для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Суд підтримав позицію прокуратури, а відтак, зловмисник два місяці перебуватиме під вартою у «Львівській установі виконання покарань №19».

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...