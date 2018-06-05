Мешканця Львівщини, який зґвалтував власну доньку, триматимуть під вартою

35-річного мешканця Львівщини, який зґвалтував свою доньку взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

В неділю, 3 червня, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, працівниками Миколаївського відділення поліції, в порядку ст.208 КПК України, затримано та повідомлено про підозру 38-річному мешканцю Миколаївського району, який цього ж дня в одному із сіл району у власному домі задоволив статеву пристрасть неприродним способом із малолітньою 5-річною донькою, використавши безпорадний стан дитини.

«Дії ґвалтівника кваліфіковано за ч.3 ст.153 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. За результатами розгляду клопотання, учора, 4 червня, прокурором в суді доведено обгрунтованість оголошеної підозри та підстав для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Суд підтримав позицію прокуратури, а відтак, зловмисник два місяці перебуватиме під вартою у «Львівській установі виконання покарань №19».

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області.